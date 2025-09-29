Wer sich schon immer einmal in der Römhilder Schule umschauen und sich über das Schulleben informieren wollte, der hatte am vergangenen Samstag reichlich Gelegenheit dazu. Denn Schüler, Lehrerteam und Angestellte hielten in Zusammenarbeit mit dem Schulförderverein, der die Förderung der Lehrtätigkeit und des Schullebens unterstützt, viele Aktivitäten und Höhepunkte zum Anschauen, Mitmachen und Genießen bereit. Mit dem Motto „Herzog Bernhard trifft Genuss“ wurde der berühmte Nagel auf den Kopf getroffen, denn die Koch-Show, die im Zelt auf dem Schulhof stattfand, war natürlich ein besonderes Highlight.