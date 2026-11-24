Einen Verein nicht nur am Leben zu erhalten, sondern die Vereinsarbeit aktiv und für jeden Einzelnen nutzbringend zu gestalten, erfordert Woche für Woche eine enorme ehrenamtliche Arbeit. Den über 360 Mitgliedern des TSV bieten sich viele sportliche Anreize in den Sportarten Fußball, Kegeln, Volleyball sowie im Breitensport, so Michael im Gespräch. Zum Breitensport gehören die Freizeitabteilungen Gymnastik, Kindersport, Tischtennis und Leichtathletik. Dafür brauche es ehrenamtliche Mitstreiter. „Viele engagierter Mitglieder, Vorstände, Trainer, Übungsleiter, Betreuer, Helfer und Organisatoren von Veranstaltungen sind übers gesamte Jahr ehrenamtlich tätig“ sagte Vereinsvorsitzender René Michael zu bei der Begrüßung, in die er auch Ulrich Hofmann vom Kreissportbund (KSB), inzwischen ehrenamtlicher Mitarbeiter und zuständig für das Ehrenamt, einschloss. „Zeit also, in Form des heutigen Abends einen Dank an euch für eure Arbeit zurückzugeben“. Doch aus eigener Kraft alle Vorhaben finanziell zu stemmen, schaffe auch ein starker Verein nicht. Hinzu komme, dass auch die ehrenamtliche Arbeit bei einigen zeitlich an ihre Grenzen stoße und deshalb für Entlastung gesorgt werden müsse.