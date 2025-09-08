„Es ist wirklich wahr, vor 80 Jahren besuchten wir das erste Mal voller Erwartungen unsere Schule“, sagte Marianne Haack aus Obermaßfeld zur Begrüßung ihrer Schulkameradinnen und Schulkameraden am vergangenen Samstag bei ihrem Treffen im Restaurant „Ohne Namen“ in Römhild. Sie war es, die zusammen mit Christa Machui aus Römhild dieses Klassentreffen organisiert und vorbereitet hatte. Es war das 16. Treffen seit der Schulentlassung 1953.