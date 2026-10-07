Für Keramik gebe es keinen besseren Ort in Thüringen als Römhild, sagt Michael Knie zur Begrüßung. Dem umtriebigen Chef des Fördervereins steht am Dienstagmittag im Römhilder Schloss-Festsaal die Freude buchstäblich ins Gesicht geschrieben, dass es nun endlich losgehen kann. Vier Jahre liegen zwischen dem zwölften Symposium 2022 und der nun eröffneten 13. Ausgabe einer internationalen Kunstwerkstatt, den die DDR-Kulturpolitik einst auf seltsamen Wegen in die tiefste Südthüringer Provinz gepflanzt hat.