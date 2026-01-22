„Eingeschlafen ist unsere Partnerschaft keinesfalls, ganz im Gegenteil, sie ist nach wie vor lebendig!“ Da sind sich Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus und Bad Königshofens Altbürgermeister Clemens Behr einig. Deutliches Zeichen dafür war ein Seniorennachmittag mit der Römhilder Karnevalsgesellschaft als Gastgeber jüngst in der Grabfeld-Stadt. Mit einem Bus waren Gäste aus der Partnerstadt Bad Königshofen angereist und so gab es schnell Gespräche mit Einwohnern, die sich noch erinnern, wie das damals war, als 1990 eine erste Begegnung im Kulturhaus Römhild und ein Jahr später die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde im großen Kursaal der heutigen Frankentherme stattfand.