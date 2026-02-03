Ortschaftsbürgermeister Jörg Becker begrüßte am Hauseingang die ersten Konzertgäste noch persönlich. Doch bald war er damit überfordert, denn der Zustrom wurde allzu mächtig. In kurzen Begrüßungssätzen gestand er dann freimütig: „Ich bin überwältigt, dass so viele Gäste unserer Einladung gefolgt sind. Gleichzeitig möchte ich mich dafür entschuldigen, dass wir nach etlichen Jahren noch immer eine Baustelle hier haben, aber nicht mehr Zeit verstreichen lassen wollten, um jene Art von Musikkultur hier im Schloss zu präsentieren, die wir uns im Ort immer vorgestellt haben. Ich spreche damit auch im Namen meines Vorgängers im Amt und Heimatgeschichtsforscher Albrecht Dürer, der seinerzeit die Restaurierungsarbeiten auf den langen und schwierigen Weg brachte.“