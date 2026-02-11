2016 gewann Dajana Eitberger ihre erste WM-Plakette. Nun, zehn Jahre später, schließt sich für die 35-Jährige der Kreis. Die Winterspiele in Italien sind definitiv das letzte Großereignis in der erfolgreichen und turbulenten Karriere der gebürtigen Ilmenauerin – als Doppelsitzerin. Gewohnt locker und gesprächig trafen wir sie vor der Entscheidung am Mittwochabend zum Interview. Dabei sprachen wir mit ihr auch über ihre Heimatstadt Ilmenau.