2016 gewann Dajana Eitberger ihre erste WM-Plakette. Nun, zehn Jahre später, schließt sich für die 35-Jährige der Kreis. Die Winterspiele in Italien sind definitiv das letzte Großereignis in der erfolgreichen und turbulenten Karriere der gebürtigen Ilmenauerin – als Doppelsitzerin. Gewohnt locker und gesprächig trafen wir sie vor der Entscheidung am Mittwochabend zum Interview. Dabei sprachen wir mit ihr auch über ihre Heimatstadt Ilmenau.
Rodlerin Dajana Eitberger „Manche haben mich unterschätzt“
Thomas Sprafke 11.02.2026 - 08:08 Uhr