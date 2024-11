Partnerin Matschina gibt Diagnose

"Mir geht es gut. Aber die Dajana hat ein paar kleine Wehwechen", sagte Matschina und kündigte an: "Aufstehen und weitermachen." In Innsbruck-Igls geht es in der nächsten Woche weiter.



In der zweiten Saison als Doppelsitzer-Rodlerin geht es für Eitberger weiter in Richtung Olympia-Qualifikation 2026. "Ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, dass das ein Marathon und kein Sprint ist", sagte sie nach ihrem spektakulären Sturz.