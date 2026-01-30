Sie sind mit Skibrillen ausgerüstet. Ihre Oberkörper und Köpfe sind weit aus den Fenstern gelehnt. Die Ellenbogen, Arme und deren Verlängerung – das Smartphone, zugleich Hand und Auge – noch weiter draußen. Die Smartphones sind zum Teil mit feinen Stahlkabeln gesichert, damit sie den gefrorenen Fingern nicht entgleiten und ins Nichts verschluckt werden. Durch die Displays schauen sie sie an, die Dampflokomotive, die rauchende Diva, vorne...