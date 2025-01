Rodel-Weltcup in Altenberg: Ex-Weltmeisterin Berreiter zurück auf Podium

Altenberg - Gut eine Woche vor der Rodel-Europameisterschaft in Winterberg hat es Ex-Weltmeisterin Anna Berreiter beim Heim-Weltcup in Altenberg erstmals in dieser Saison auf das Podest geschafft. Beim Sieg der Österreicherin Madeleine Egle wurde die 25 Jahre alte Bayerin Zweite vor ihrer Teamkollegin Merle Fräbel aus Thüringen. Dagegen patzte Weltcup-Gesamtsiegerin Julia Taubitz und beendete das fünfte von neun Saison-Rennen lediglich als Zehnte.