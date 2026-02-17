Mit etwas Verspätung lüftete Rennrodel-Mechaniker Robert Eschrich das technische Geheimnis für die Erfolge der Doppel-Olympiasieger Max Langenhan und Julia Taubitz, die beide am Stützpunkt in Oberhof trainieren. „Jetzt kann ich es ja verraten. Die Schienen, die beide bei Olympia gefahren sind, sind sie noch nie im Wettkampf gefahren. Es sind neue Schienen, von der Geometrie ein bisschen anders. Sie bieten ein bisschen mehr Sicherheit“, verriet der pfiffige Schlittenbauer der Thüringer Rodel-Asse. Zudem habe er am Gefährt von Langenhan „ein Facelifting“ vorgenommen.