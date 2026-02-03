Die Thüringer Bratwurst mundet Georg Hackl wie die bayerische Weißwurst. Genussvoll verspeist er die Grillwurst zu Beginn unseres spontan verabredeten Interview-Termins am Rande des jüngsten Rodel-Weltcups in Oberhof. Von 1988 bis 2006 war der Bayer sechsmal als Athlet bei den Olympischen Winterspielen überaus erfolgreich am Start und gewann im Einsitzer fünf Medaillen, drei davon aus Gold. Nachfolgend arbeitete er ebenso arriviert als Techniktrainer und führte seine Erben vom Königssee zu großen Erfolgen. Seit vier Jahren zählt er in Österreich zum Trainerstab und führte den Rivalen bis auf Augenhöhe an Dominator Deutschland heran. Bei den Winterspielen in Cortina schließt sich der Kreis für den 59-Jährigen. Nach der Saison will er sich verabschieden.