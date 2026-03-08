Weltcup-Finale in Altenberg Rodler Loch holt Kristallkugel und Weltcup-Siegrekord

Wendl/Arlt machen Weg für die Jugend frei

Zuvor hatten die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt lässig in Jeans und Sneakers ihre Kristallkugeln in die Höhe gestemmt. "Es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Wir sind hier an die Bahn gefahren und haben uns gedacht, wir würden schon gern fahren. Es hat schon gekribbelt", sagte Arlt. Ihr Gesamtsieg stand aber schon zuletzt in St. Moritz fest. So machten sie den Weg für die Jugend frei und verzichteten auf einen Start.