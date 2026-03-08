Weltcup-Finale in Altenberg Rodler Loch holt Kristallkugel und Weltcup-Siegrekord

Altenberg - Rodler Felix Loch jubelte völlig entfesselt und stemmte den gut zwei Köpfe kleineren Bahnmeister Ralf Mende in die Höhe. Auf perfektem Eis im sächsischen Altenberg durchbrach der 36-Jährige in 52,998 Sekunden eine Schallmauer. "Ich wollte hier unbedingt einmal eine 52er-Zeit fahren. Es war ein hammergeiles Rennen, eine hammergeile Bahn", sagte der Berchtesgadener und hakte endgültig seine Olympia-Enttäuschung ab. "Da habe ich mich - wie man so schön sagt - mit dem Material verwachst."