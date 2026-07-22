Rockoper vor dem Dom Jesus als Bestseller auf den Domstufen

Die Domstufen werden zur Bühne für einen Musical-Hit – und die Karten sind begehrt. Interessierte haben trotzdem noch eine Chance auf ein Ticket.
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Wer das Erfolgs-Musical von Andrew Lloyd Webber auf den Stufen im Herzen der Altstadt erleben möchte, aber noch keine Karten hat, braucht Glück: Die Vorstellungen sind schon jetzt nahezu ausverkauft, wie Theatersprecherin Steffi Becker sagte.
Interessierte können sich aber etwa über den Besucherservice und auch online über die Theater-Website auf eine Warteliste setzen lassen, um möglicherweise noch frei werdende reservierte Tickets zu bekommen.
Für die insgesamt 21 vom 7. bis zum 30. August geplanten Vorstellungen gibt es insgesamt 44.100 Karten. Dass die Nachfrage schon jetzt so groß ist, erklärt Becker etwa mit der Popularität des an die letzten Tage von Jesus Christus angelehnten Musicals: "Es ist eine gute, zugängliche Geschichte mit bekannten Hits."
Noch gut erhältlich sind Tickets für das Kinderstück: Vom 15. bis zum 30. August wird "Der Bärbeiß" nach der entsprechenden Kinderbuchreihe von Autorin Annette Pehnt zu sehen sein - und zwar erstmals auf der schattigen Severiwiese statt auf dem Domplatz.