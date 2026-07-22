Rockoper vor dem Dom Jesus als Bestseller auf den Domstufen

Für die insgesamt 21 vom 7. bis zum 30. August geplanten Vorstellungen gibt es insgesamt 44.100 Karten. Dass die Nachfrage schon jetzt so groß ist, erklärt Becker etwa mit der Popularität des an die letzten Tage von Jesus Christus angelehnten Musicals: "Es ist eine gute, zugängliche Geschichte mit bekannten Hits."