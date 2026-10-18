Die Legende lebt. Mehr als fünf Jahrzehnte nach ihrer großen Zeit übt die Musik von The Doors nichts von ihrer Faszination ein. Wie lebendig das Erbe der Kultband bis heute ist, zeigte die niederländische Tribute-Formation „The Doors in Concert“ am Samstagabend im Kressehof Walldorf. Mit authentischem Sound, atmosphärischen Klanglandschaften und großer Spielfreude entführten die Musiker ihr Publikum zurück in die späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre.