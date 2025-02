Halle - Die Rockband Silly will mit ihrer "Elektroakustik-Tour" in der Erfolgsspur bleiben. Am 7. Februar setzten die Berliner die im November begonnene Tournee im Steintor Varieté in Halle fort. An den beiden darauffolgenden Tagen sind Jena und die Berliner Philharmonie die Auftrittsorte. Am 14. Februar folgt Wittenberg, am 18. Februar der Dresdner Kulturpalast, wo die Tour Mitte November 2023 ihren Anfang nahm.