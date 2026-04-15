Antwort: Aktuell gar kein Problem. Ich denke, die Handschrift von Keimzeit ist auch bei "Kling Klang" zu erkennen. Dass relativ viele Leute genau diesen Song ins Herz geschlossen haben, daran hat ja keiner Schuld. Man kann möglicherweise überdrüssig werden und das war ich auch schon hin und wieder. Aber ich sehe uns nicht reduziert auf "Kling Klang".

Frage: Wie erklären Sie sich diesen Erfolg genau dieses einen Songs?

Antwort: Vielleicht war es das Gefühl damals. Ich habe mir im Übrigen, was den Text angeht, gar keine großen Gedanken gemacht. Das musste irgendwie klingen, es musste singbar sein. Dann ist es beinahe ein Schlager geworden, was ich eigentlich ungern tue, aber ich konnte es nicht verhindern. Es ist ein Zauber, ein Mysterium, dass der eine oder andere Song eine so große Resonanz erfährt. Ich kann es nicht erklären.

Frage: Spielen Sie das Lied noch live?

Antwort: In der Tat ja. Beinahe kein Konzert ohne "Kling Klang".

Rund 40 Konzerte in diesem Jahr

Frage: Wie viele Konzerte wird Keimzeit dieses Jahr spielen?

Antwort: Ungefähr 40 Konzerte quer durch die Republik, darunter auch ein paar Besonderheiten. Im Sommer sind wir bei der Hanse Sail dabei. Wir fahren mit der Kieler Hansekogge auf die Ostsee raus und spielen viermal. Ende Juni fahren wir in einem wiederhergestellten D-Zug aus den 60er Jahren von Dresden nach Cottbus und geben ein Konzert.

Frage: Unterscheidet sich Ihr Publikum in Ost und West?

Antwort: Das ist eine klassische Frage - wie ist das hier im Osten, wie ist es im Westen. Sie wird mir nicht nur von den Medien immer wieder gestellt, sondern auch aus dem Publikum heraus. Ich sage dann: Koffer gepackt und kommt dort hin! Leute, die sich auf den Weg machen, um ein Keimzeit-Konzert zu besuchen, werden feststellen, dass es von der Grundstimmung genau das Gleiche ist – ob das nun in Köln ist oder in Leipzig. Es kommen aufmerksame Leute ins Konzert.

ZUR PERSON: Der Sänger Norbert Leisegang (65) gründete zu DDR-Zeiten mit seinen drei Geschwistern die Band Jogger, aus der Keimzeit hervorging. Aus der Anfangszeit ist nur noch sein Bruder Hartmut am Bass in der Band dabei. Leisegang lebt in Potsdam.