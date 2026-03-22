Fans der musikalisch etwas härteren Gangart pilgerten nach Untermaßfeld zum „Rock Attack“ ins Bürgerhaus. Zugegeben, einem „Rock am Berg“ macht diese Veranstaltung so bald keine Konkurrenz, aber für Südthüringen oder ein kleines Dorf wie Untermaßfeld kann sie sich allemal sehen lassen. Für ein Event, welches komplett von Ehrenamtlichen organisiert sowie durchgeführt wird und erst zum dritten Mal in dieser Form stattfindet, war die Stimmung beeindruckend. Die Vorbereitungen des dreißigköpfigen Teams begannen laut Organisator Marcel Knapp bereits sechs Monate zuvor, hatten aber das Ziel, alles einfach zu halten. So gab es weder Kartenvorverkauf, noch (Becher, Gläser, Flaschen) Pfand auf der Veranstaltung. Der Erlös des Abends kommt entweder dem Sportverein Untermaßfeld zugute oder wird gespendet. So konnte im letzten Jahr dem örtlichen Kindergarten eine neue Sportbank gesponsert werden.