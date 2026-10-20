Mit Songs wie „Smoke on the Water“, „Highway Star“ oder „Child in Time“ schrieb die britische Hardrockband Deep Purple Musikgeschichte. Mehr als fünf Jahrzehnte später begeistern ihre Klassiker noch immer Rockfans verschiedener Generationen. Am Samstag, 24. Oktober, kommen die bekannten Melodien auch im Meininger Volkshaus auf die Bühne. Dort gastiert die fünfköpfige Frauenband „Strange Kind of Women“, die sich ganz dem musikalischen Erbe der Rocklegenden verschrieben hat.