Beim „80er, 90er, 2000er Christmas Party“-Abend im Sonneberger G-Haus herrschte am Abend des ersten Weihnachtags ausgelassene Stimmung. Rund 250 Besucher feierten zu einer gelungenen Mischung aus Rock- und Dance-Music. Den rockigen Höhepunkt des Abends lieferten die Rambling Stamps, die ab 22 Uhr die Bühne betraten. Mit druckvollen Gitarrenriffs, eingängigen Songs und spürbarer Spielfreude riss das Quartett (Bassist Marcel, Gitarrist Alex, Sänger Thomas und Schlagzeuger Steffen) das Publikum mit und sorgten für eine volle Tanzfläche. Zuvor und danach heizte DJ Tom Decay mit Hits aus drei Jahrzehnten kräftig ein. Die Mischung aus Weihnachtsparty und Konzert machte den Abend zu einem stimmungsvollen Treffpunkt für Musikfans aller Generationen und ließ das G-Haus bis spät in die Nacht beben.