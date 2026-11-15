Vieles ist schon viele Male gesagt worden – und es ist zu erwarten, dass es im Prozess um einen Rockerclub in Schleusingen noch weitere Male gesagt wird. Es wird seit Wochen verhandelt am Landgericht Meiningen, die Staatsanwaltschaft Gera, zuständig für Organisierte Kriminalität, hat aktuell fünf Männer, zwischen 30 und 50 Jahre alt, mutmaßliche Mitglieder des Schleusinger Motorradclubs MC Gringos, angeklagt. In unterschiedlicher Beteiligung und unterschiedlichem Ausmaß wird ihnen Drogenhandel vorgeworfen, Wohnungseinbruchsdiebstahl und mehrere Verbrechen im Zusammenhang mit der angeblich gewaltsamen „Entkuttung“ eines Mitglieds. Dieser aus dem Club und der Szene verstoßene Mann hat als eine Art Kronzeuge die jetzt Angeklagten und weitere Männer schwer belastet. Sehr wahrscheinlich hat er das ganze Verfahren erst in Gang gebracht.