Von außen betrachtet, scheint es momentan nicht möglich, zu entscheiden, was die Wahrheit ist, die halbe Wahrheit, ein bisschen gelogen, ganz Lüge. Am Landgericht Meiningen, wo auf der Anklagebank fünf Männer sitzen, von denen ihre Verteidiger behaupten, es seien „die falschen“, hat eine Art Kronzeuge, ein „entkuttetes“ Ex-Mitglied des MC Gringos in Schleusingen, diese Männer belastet. Manche schwer belastet. Aber er hat auch zugegeben, dass er einen Mann vorher – in einem Punkt der Anklage, nicht in allen – falsch belastet hat. Und damit offengelegt, dass er den Umgang mit der Wahrheit für auslegungsfähig hält.