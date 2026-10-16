So ruhig der Auftakt vor drei Wochen verlief, so turbulent geht es inzwischen zur Sache. Im Prozess um die Anklagen gegen fünf Männer, denen zum Teil schwere Verbrechen vorgeworfen werden, die sie in in wechselnder Beteiligung und in unterschiedlichem Ausmaß verübt haben sollen, zeigt die Verteidigung sehr deutlich, dass sie mit dem geplanten Verlauf der Verhandlung nicht einverstanden ist. Einige der Rechtsanwälte beantragen die Aussetzung des Verfahrens, weil sie der Ansicht sind, man habe ihnen keine vollständige Akteneinsicht gewährt. Es wird über Rechts- und über prozessuale Fragen gestritten, es werden Befangenheitsanträge gestellt und aufgebrachte Reden über die Rechtsstaatlichkeit von Verfahren im Allgemeinen und in diesem im Besonderen gehalten – die Verteidigung fährt schon jetzt die ganz großen Worte auf. Das ist zwar Routine, aber kein Alltag, nicht für die Anwälte, nicht für Staatsanwaltschaft und Gericht.