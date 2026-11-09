Wenn auf einer Seite gelogen wird, muss das nicht zwingend bedeuten, dass auf der anderen Seite nichts als die Wahrheit gesagt wird. Im aktuellen Prozess um den MC Gringos, den Schleusinger Motorrad-Club im Rockermilieu, heißt das: Auch dann, wenn der Kronzeuge in einigen oder in vielen Punkten lügt, folgt daraus nicht zwingend, dass alles, was die Staatsanwaltschaft Gera den fünf Angeklagten vorwirft, null und nichtig sein muss.