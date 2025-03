Las Vegas - Die US-Hardrockband Kiss ("I Was Made For Loving You") hat rund 15 Monate nach dem Ende ihrer "End Of The Road"-Abschiedstournee ihr Comeback auf die Bühne angekündigt. Die Rockveteranen wollen im November bei einem Fan-Event in Las Vegas ein Konzert geben. Allerdings werden sie dabei auf ihr berühmtes Make-up und die theatralischen Kostüme verzichten.