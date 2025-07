Obwohl er Ozzy Osbourne mehrfach begegnet sei, habe er ihn persönlich nicht besonders gut gekannt, berichtete Cooper. "Wir hatten gegenseitigen Respekt, ich habe ihn ein paar Mal getroffen, aber er war einfach nicht in meinem engeren Umfeld unterwegs – was eigentlich seltsam ist. Es ist ungewöhnlich, dass wir nicht mehr Zeit miteinander verbracht haben." Die beiden Musiker hätten allerdings viel gemeinsam gehabt, sagte der einstige Schockrocker, der am Freitag sein neues Album "The Revenge Of Alice Cooper" veröffentlicht.