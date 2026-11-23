Am Landgericht Meiningen, wo seit September eine große Anklage der Staatsanwaltschaft Gera, zuständig für Organisierte Kriminalität, gegen mutmaßliche Mitglieder des Schleusinger Motorradclubs MC Gringos, verhandelt wird, ist man aktuell viel mit den finanziellen und materiellen Fragen beschäftigt. Im Prozess, in dem es um diverse schwere Straftaten geht, die mindestens teilweise auch mit der überregionalen Rockerszene zu tun haben, sind zunächst fünf Männer, zwischen 30 und 50 Jahre alt, angeklagt, insgesamt sind es zehn oder elf.