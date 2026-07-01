Rockabilly Weekend: Rock’n’Roll über den Dächern Sonnebergs

Das 3. Rockabilly Weekend auf dem Schlossberg bot auch in diesem Jahr alles, was das Herz von Rock’n’Roll-Fans höherschlagen lässt: Live-Bands, außergewöhnliche US-Cars und Bikes, viele Händler sowie eine einzigartige Atmosphäre über den Dächern der Stadt. Dennoch blieb die Besucherzahl deutlich hinter den Erwartungen zurück. Wie bereits im vergangenen Jahr machten Temperaturen von deutlich über 30 Grad dem Veranstalter einen Strich durch die Rechnung. Viele potenzielle Gäste suchten offenbar Abkühlung an Badeseen und Freibädern.