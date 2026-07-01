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  6. Rock’n’Roll über den Dächern Sonnebergs

Rockabilly Weekend Rock’n’Roll über den Dächern Sonnebergs

Obwohl alles geboten wurde, was das Rock’n’Roll-Herz höher schlagen lässt, hielt sich der Andrang in Grenzen.

Rockabilly Weekend: Rock’n’Roll über den Dächern Sonnebergs
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  Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Das 3. Rockabilly Weekend auf dem Schlossberg bot auch in diesem Jahr alles, was das Herz von Rock’n’Roll-Fans höherschlagen lässt: Live-Bands, außergewöhnliche US-Cars und Bikes, viele Händler sowie eine einzigartige Atmosphäre über den Dächern der Stadt. Dennoch blieb die Besucherzahl deutlich hinter den Erwartungen zurück. Wie bereits im vergangenen Jahr machten Temperaturen von deutlich über 30 Grad dem Veranstalter einen Strich durch die Rechnung. Viele potenzielle Gäste suchten offenbar Abkühlung an Badeseen und Freibädern.

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Auffällig war zudem, dass nur wenige Besucher aus Sonneberg den Weg auf den Schlossberg fanden. Stattdessen reisten zahlreiche Rockabilly-Fans aus ganz Deutschland und sogar aus Belgien an, um das besondere Wochenende zu erleben. „Als Veranstalter bin ich natürlich enttäuscht. Wir haben ein hochwertiges Programm mit tollen Bands und Tanzshows, außergewöhnlichen Fahrzeugen und einer besonderen Atmosphäre geboten. Wer da war, war begeistert – aber die extreme Hitze hat uns leider viele Besucher gekostet“, so Matthias Maier und Earl. Gerade in den Abendstunden zeigte sich das Potenzial der Veranstaltung: Bei angenehmeren Temperaturen wurde ausgelassen zu Rock’n’Roll getanzt und das Ambiente auf dem Schlossberg genossen.