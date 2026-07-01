Rockabilly Weekend: Rock’n’Roll über den Dächern Sonnebergs

Auffällig war zudem, dass nur wenige Besucher aus Sonneberg den Weg auf den Schlossberg fanden. Stattdessen reisten zahlreiche Rockabilly-Fans aus ganz Deutschland und sogar aus Belgien an, um das besondere Wochenende zu erleben. „Als Veranstalter bin ich natürlich enttäuscht. Wir haben ein hochwertiges Programm mit tollen Bands und Tanzshows, außergewöhnlichen Fahrzeugen und einer besonderen Atmosphäre geboten. Wer da war, war begeistert – aber die extreme Hitze hat uns leider viele Besucher gekostet“, so Matthias Maier und Earl. Gerade in den Abendstunden zeigte sich das Potenzial der Veranstaltung: Bei angenehmeren Temperaturen wurde ausgelassen zu Rock’n’Roll getanzt und das Ambiente auf dem Schlossberg genossen.