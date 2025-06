Am Freitagnachmittag waren die ersten Chevys und Harleys in Sonneberg zu sehen und zu hören auf dem Weg in den Stadtteil Wehd. Zum zweiten Mal haben Schlossberg-Pächter Matthias Maier und Kay „Earl“ Landgraf gemeinsam die Veranstaltung auf die Beine gestellt. Letzterer ist wie Maier in Sonneberg beheimatet. Seinen Spitznamen hat Landgraf in der Szene bekommen – „Earl“ heißt zu Deutsch Graf. „Matthias hat die Location, ich habe die Kontakte“, sagt Landgraf, der hauptberuflich als Produktionsplaner bei einer Kunststofffirma tätig ist.