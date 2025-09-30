Marco Mendoza zählt zu den ganz Großen der internationalen Rockszene. Der charismatische Bassist, Sänger und Songwriter aus Los Angeles spielte mit Legenden wie Whitesnake, Thin Lizzy, The Dead Daisies, Ted Nugent oder Neal Schon und hat sich längst auch als Solokünstler einen Namen gemacht. Mit seiner Mischung aus Rock, Funk und Latin-Elementen sowie seiner kraftvollen Stimme und unverwechselbaren Bühnenpräsenz begeistert der 62-Jährige seit Jahrzehnten Fans rund um den Globus.