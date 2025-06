Bereits am Morgen versuchten große Lastwagen mit Pumpen und Saugern das angesammelte Wasser auf dem Gelände zu entfernen – mit nur mäßigem Erfolg. Erst am Nachmittag griffen die Veranstalter gezielt ein und verteilten vor der Mandora Stage Stroh und Holzhackschnitzel, um den Matsch in den Griff zu bekommen und den Fans ein angenehmeres Konzerterlebnis zu ermöglichen.