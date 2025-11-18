Jeremy Berthold, Ben Hessenmöller und Gianluca Martin Rothämel haben geschafft, wovon viele junge Talente träumen: Die drei 16-jährigen Schüler des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums (PMG) Schmalkalden kehrten von der World Robot Olympiad – Open Championship Asia und Pacific in Manila mit einer Bronzemedaille zurück. Ein Erfolg, der nicht nur ihre Schule, sondern die gesamte Region stolz macht. Schulleiterin Christiane Meißner zeigt sich begeistert: „Wir sind unglaublich stolz auf diese jungen Menschen. Sie haben gezeigt, was Engagement, Kreativität und Teamgeist bewirken können.“