Der Saugroboter im Wohnzimmer, der Mähroboter im Garten, das gehört für viele längst zum Alltag dazu. Auch Serviceroboter mit Essentabletts, die durch Krankenhausflure fahren, oder Montageroboter, die bei Autoherstellern zum Einsatz kommen, sind nicht mehr wegzudenken. Wie auch kleine und mittlere Unternehmen aus der Region Roboter einsetzen können, gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, darum ging es kürzlich bei den Robotertagen im Bildungs-Center Südthüringen (BCS).