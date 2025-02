Die Technische Universität Ilmenau hat eine Ausstellung mit Robotern aus 30 Jahren Robotik-Forschung eröffnet. Präsentiert werden zehn automatisierte Helfer für Handel, Pflege, Rehabilitation und den Hausbereich, die im Fachgebiet Neuroinformatik und Kognitive Robotik entwickelt wurden, teilt der Pressesprecher der TU Ilmenau, Marco Frezzella, mit. Zu besichtigen sei die interaktive „Robo Expo“ demnach immer montags bis freitags in der Zeit zwischen 8 Uhr und 18 Uhr an der TU Ilmenau, Zusebau, zweite Etage, Flur D, am Helmholtzplatz 5. Der Besuch ist kostenlos.