Nürnberg (dpa/lby) - Sie spielen Fußball, bergen Verletzte in unwegsamem Gelände oder servieren Getränke - beim "RoboCup" in Nürnberg treten zurzeit Roboter in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Rund 1.000 Forschende, Studierende und Schülerinnen und Schüler aus 13 Ländern nehmen nach Angaben der Veranstalter an dem Wettbewerb mit ihren Robotern teil. Die Sieger sollen am Sonntag gekürt werden.