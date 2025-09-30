Die großen Schlaglöcher in der Robert-Koch-Straße sind ein echter Aufreger. Böse Zungen behaupteten gar, hier sei das von Robert Koch entdeckte Tuberkel am Werk gewesen – Asphalt-Tuberkulose sozusagen. Für alle Kraftfahrer eine echte Herausforderung. Viele versuchten, die Löcher zum umfahren, was angesichts der Masse auf der stark befahrenen Strecke kaum möglich war. Und so mussten Fahrwerke und Federn sehr lange leiden. Doch nun scheint die Stadt endlich das richtige Medikament gefunden zu haben, um bei Robert Koch zu bleiben.