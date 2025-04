„Nachdem zwei Personalien in der Stadtratssitzung vom 20. März nicht bestätigt werden konnten, ist nun eine neue Bewerberrunde gemäß des Thüringer Schiedsstellengesetzes eingeläutet“, informiert Hauptamtsleiter Michael Kraus. Wiederholt hat die Stadt Sonneberg deshalb im Amtsblatt des Monats März dazu aufgerufen, sich bei Interesse am Schiedsamt für die Stadt Sonneberg zu bewerben. „Schiedspersonen leisten einen wertvollen Beitrag zum sozialen Frieden in der Gemeinde. Ihre Aufgabe ist es, bei bestimmten zivil- und strafrechtlichen Streitigkeiten – etwa Nachbarschaftskonflikten, Beleidigungen oder Sachbeschädigungen – eine außergerichtliche Einigung herbeizuführen“, erläutert Kraus. Ziel sei es, gerichtliche Verfahren zu vermeiden und Lösungen im Sinne aller Beteiligten zu finden.