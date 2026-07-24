Wie viele Seemeilen sie bereits auf den Ozeanen dieser Welt zurückgelegt haben, in wie vielen Ländern sie einst ver-, ein- und wieder ausgeladen worden sind oder welche Waren und Güter sie jemals für und von wem sicher verstaut transportierten – all das wird wohl für immer ihr Geheimnis bleiben. Zwei, vielleicht auch drei Jahrzehnte lang können sie übers Wasser schippern, bis die robust gebauten Stauraumwunder ausrangiert und manchmal auch schon verschrottet werden. Was für eine Verschwendung!