Eigentlich ist es die perfekte Idylle, die an jenem Freitagnachmittag des 2. Mai 2025 die Landesstraße 1152 zwischen Schauberg und Jagdshof umgibt. Das Wetter ist einladend, das Wochenende steht vor der Tür. Die kurvenreiche, anspruchsvolle Strecke im Landkreis Sonneberg ist unter Motorradfahrern weit über die Region hinaus bekannt und beliebt. Doch die Idylle hat auch seine Schattenseiten: Riskante Fahrmanöver führten hier wiederholt zu schweren Unfällen. Um die Situation zu entschärfen, verhängten die Behörden an Wochenenden und Feiertagen ein Fahrverbot für Zweiräder. In diesem hochexplosiven Klima aus Frust, Vorurteilen und dem Lärm von Motoren bahnte sich an dem besagten Nachmittag ein Drama an, das nun, gut ein Jahr später, die Justiz im Amtsgericht Sonneberg über viereinhalb Stunden beschäftigen sollte.