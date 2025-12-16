Rivalisierte Fangruppen: Durchsuchungen nach Angriff gegen Fußballfans

Bereits Anfang November hatten demnach mehrere Menschen vermummt und teilweise mit Schutzausrüstung versucht, in ein Gasthaus in Würzburg einzudringen. Das Lokal sei Treffpunkt eines ansässigen Fußballvereins gewesen. Es kam laut Polizeiangaben zu Handgreiflichkeiten. Die Beteiligten seien geflohen, bevor Streifen ankamen. Zeugen gaben demzufolge an, dass es sich bei den Angreifern um Fans eines rivalisierenden Vereins handelte. Verletzt worden sei niemand, aber es sei Schaden am Inventar des Lokals und dem Rollator eines Gastes entstanden, hieß es.