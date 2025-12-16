Rivalisierte Fangruppen: Durchsuchungen nach Angriff gegen Fußballfans

 
Mehrere gewaltbereite Menschen greifen Fans eines rivalisierten Fußballvereins in einem Würzburger Gasthaus an. Jetzt hat die Polizei Verdächtige ermittelt. Was ihnen vorgeworfen wird.

Gegen vier Beschuldigte ermittelt die Polizei. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Würzburg (dpa/lby) - Nach dem Angriff einer Gruppe Fußballanhänger auf Fans eines rivalisierten Vereins hat die Polizei mehrere Durchsuchungen durchgeführt. Gegen vier Beschuldigte im Alter zwischen 19 und 26 Jahren wird nun ermittelt, wie die Behörde mitteilte.

Bereits Anfang November hatten demnach mehrere Menschen vermummt und teilweise mit Schutzausrüstung versucht, in ein Gasthaus in Würzburg einzudringen. Das Lokal sei Treffpunkt eines ansässigen Fußballvereins gewesen. Es kam laut Polizeiangaben zu Handgreiflichkeiten. Die Beteiligten seien geflohen, bevor Streifen ankamen. Zeugen gaben demzufolge an, dass es sich bei den Angreifern um Fans eines rivalisierenden Vereins handelte. Verletzt worden sei niemand, aber es sei Schaden am Inventar des Lokals und dem Rollator eines Gastes entstanden, hieß es. 

Schutzausrüstung und Marihuana bei Durchsuchungen gefunden

Ermittler identifizierten laut Polizeiangaben mehrere Verdächtige und führten nach Beschlüssen der Staatsanwaltschaft Durchsuchungen durch. Am Dienstag seien dabei unter anderem Marihuana sowie Schutzausstattung wie Zahnschutz und Quarzhandschuhe gefunden worden. Außerdem hätten die Beamten mehrere Handys sichergestellt. 

Gegen die vier Beschuldigten ermittelt die Polizei eigenen Angaben zufolge unter anderem wegen Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Cannabiskonsumgesetz.