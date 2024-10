Ritual um die Zeitung: „Die Tiefe kann nur Lokaljournalismus“

Mittlerweile füllen die großen A3-Ordner so einigen Platz in Christopher Others Regalen in Rieth. Über Jahre hinweg hat er alles aufgehoben, was über ihn, seine Stadt und seine Projekte gedruckt wurde. All das schwarz auf weiß zu sehen, macht ihn glücklich. Genau wie öffentlichkeitswirksames Schreiben, das er Monat für Monat in der Kurzeitung der Stadt Heldburg und fast täglich auf digitalen Plattformen zelebriert. „Das ist für mich selbst eine gute Reflexion meiner Arbeit und meines Tuns und natürlich auch Rechenschaft gegenüber den Menschen, in deren Dienst ich als Bürgermeister stehe. Ich kann zeigen, was wir tun hinter den Rathaustüren. Klar ist nicht alles berichtenswert, weil es wahnsinnig viele Aufgaben gibt, die eine Verwaltung einfach im Hintergrund löst. Aber es gibt eben auch Themen, die relevant und spannend sind, weil sie den Bürger direkt betreffen“, erklärt Christopher Other, der durch ein Schülerpraktikum mit 15 schon Ratssitzungen in Maroldsweisach journalistisch begleiten durfte und für den seine Tageszeitung „Freies Wort“ eine enorm wichtige Dokumentation der Zeitgeschichte seiner Heimat bedeutet.