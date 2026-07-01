Das ist der Hammer: Wie jetzt öffentlich bekannt wurde, wird Monica Brancuska, eine der Top-Spielerinnen des VfB Suhl, in der kommenden Saison für VakifBank Istanbul schmettern. Der Verein aus der türkischen Hauptstadt ist einer der weltweit erfolgreichsten Frauen-Volleyballvereine und hat mehrfach die FIBT-Club-Weltmeisterschaft sowie die europäische Champions League gewonnen. VakifBank gilt im Frauen-Volleyball als das Real Madrid des Männer-Fußballs.
Ritterschlag für VfB-Suhl-Star „Hammer-Monika“ geht zu Real Madrid des Volleyballs
Thomas Sprafke 01.07.2026 - 16:16 Uhr