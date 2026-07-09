Es war ein dickes Lob, das an den Schnellbacher Fleischermeister gerichtet war. „Die Bratwürste sind vorzüglich“, lobte der prominente Wandersmann, der oben am Kammweg von den Bergrettern Struth-Helmershof herzlich begrüßt worden war und dann so herzhaft zulangte. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), der Mann mit dem großen Hunger war an den Sperrhügel-Hütten an der großen Waldwiese ein gerne gesehener Gast.