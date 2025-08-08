Lange hat es gedauert, doch die Verwirklichung der vielen Projekte, die sich die Ritschenhäuser im Rahmen des Programms der Dorferneuerung (DE) auf die Fahnen geschrieben haben, rückt in greifbare Nähe. Die Planungen dafür laufen auf Hochtouren, Fördermittel und Baugenehmigungen sind beantragt. Insofern passte der Besuch von Colette Boos-John, Thüringer Ministerin für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum, am Donnerstagnachmittag bestens. Boos-John wollte sich selbst im Rahmen ihrer Sommertour 2025 ein Bild von den Gegebenheiten der kleinen Gemeinde machen – ein Wunsch, den Bürgermeister Felix Winkel gern erfüllte.