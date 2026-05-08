Der grundhafte Ausbau der Hauptstraße in Ritschenhausen hat vor Kurzem begonnen – am Donnerstag wurde vor Ort im Beisein von am Bau beteiligten Firmen und Planungsbüros, Vertretern der Gemeinde und des Kommunalen Wasser- und Abwasserzweckverbandes (KWA) Meininger Umland, Landrätin Peggy Greiser und VG-Chef Erik Beiersdorfer der offizielle Baustart zelebriert. „Mit dem symbolischen Spatenstich für die Baumaßnahme Hauptstraße setzen wir nicht nur den Startpunkt für ein großes Bauprojekt – wir setzen auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass sich in Ritschenhausen etwas bewegt““, betonte Bürgermeister Felix Winkel im Grußwort.