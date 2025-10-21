Dass die Hauptstraße saniert werden muss, darüber gibt es im Gemeinderat Ritschenhausen keine abweichenden Meinungen – seit langer Zeit steht das Vorhaben vor seiner Umsetzung und war bereits vielfach Thema im Gremium. Doch bevor Bürgermeister Felix Winkel zur jüngsten Sitzung einen Beschluss zur Abstimmung stellte, informierte er ausführlich, was es zu bedenken gibt, damit alles nach Recht und Gesetz durchgeführt werden kann.