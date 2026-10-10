Wer in den vergangenen Wochen und Monaten aufmerksam durch Ritschenhausen gelaufen ist, konnte die zahlreichen Bauarbeiten im Ort nicht übersehen: Gefühlt überall wird gewerkelt – das Dorfentwicklungsprogramm, in dem sich die Gemeinde seit geraumer Zeit befindet, zahlt sich jetzt aus. Nach etlichen Monaten der Planung und Vorbereitung verändert sich mittlerweile fast täglich etwas am Ortsbild – Fotos können daher nur Schnappschüsse des gerade aktuellen Zustandes sein. Gemeint ist damit übrigens nicht der aktuell stetig laufende grundhafte Ausbau der Ortsdurchfahrt (wir berichteten).