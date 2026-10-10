Wer in den vergangenen Wochen und Monaten aufmerksam durch Ritschenhausen gelaufen ist, konnte die zahlreichen Bauarbeiten im Ort nicht übersehen: Gefühlt überall wird gewerkelt – das Dorfentwicklungsprogramm, in dem sich die Gemeinde seit geraumer Zeit befindet, zahlt sich jetzt aus. Nach etlichen Monaten der Planung und Vorbereitung verändert sich mittlerweile fast täglich etwas am Ortsbild – Fotos können daher nur Schnappschüsse des gerade aktuellen Zustandes sein. Gemeint ist damit übrigens nicht der aktuell stetig laufende grundhafte Ausbau der Ortsdurchfahrt (wir berichteten).
Ritschenhausen Dorfentwicklung läuft auf vollen Touren
Tino Hencl 10.10.2026 - 06:00 Uhr