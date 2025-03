Der Schrecken sitzt noch tief bei Torsten Löhns Familie und seinem Nachbarn am Ortsrand von Gräfinau-Angstedt: In unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus haben Wölfe in der Nacht zu Sonntag auf seinem gesicherten Gartengrundstück drei Schafe und zwei Ziegen gerissen, einem Schafbock war offenbar die Flucht gelungen. Er war nach Stunden in einiger Entfernung vom Grundstück traumatisiert aufgefunden worden ... Die herbeigerufene Rissgutachterin dokumentierte am gleichen Tag vor Ort den Fall.