Die Wiesen im Nesselgrund (Schmalkalden-Meiningen), nicht weit vom Rennsteig entfernt, sind wahre Augenweiden. Naturfreunden geht das Herz ob des Artenreichtums auf. Um die Pflanzenwelt so zu erhalten, dürfen die Flächen nicht zu früh gemäht, sollten idealerweise abgeweidet werden. „Mit Schafen, die sind nicht so groß. Es ist schließlich Trinkwasserschutzzone 1“, sagt Andreas Jungk vom Landwirtschaftsbetrieb Stadler. Der hatte seine Herde aus ungarischen Zackelschafen in der dortigen Grabendelle grasen lassen, 39 ältere Tiere und elf Lämmer.