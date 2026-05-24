Ist das Liebesspiel der Störche auf dem kalten Schornstein „Hinter der alten Schäferei“ in Langewiesen bereits vorüber – oder noch im vollen Gange? Wird dort schon gebrütet oder womöglich bereits der Nachwuchs aufgezogen? Aus der Ferne lässt sich das derzeit nicht eindeutig erkennen. Sicher ist jedoch: Regelmäßig begrüßt der anfliegende Partner seine wartende Gefährtin mit freundlichem Schnabelklappern am Nestrand.